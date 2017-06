Chiusa la Maroggia-Arogno

I problemi non mancano. (foto Rescue Media)

Il maltempo non dà tregua alla Val Mara. Venerdì sera, attorno alle 18.30, nuovi scoscendimenti di materiale hanno imposto l’ennesima chiusura della strada cantonale tra Maroggia ed Arogno. Inoltre alcune piante sono cadute sulla strada che conduce alla frazione di Devoggio, isolandola. Sul posto i pompieri di Melide che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e liberando la strada per Devoggio. Arogno al momento resta raggiungilbile unicamente da Rovio