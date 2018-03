Città e negozi, prove di dialogo

di Giacomo Paolantonio

C’è una frattura che va ricomposta a Lugano ed è quella tra il Comune e i commercianti. Il Municipio lo sa bene e ieri sera, dopo anni di discussioni veicolate per vari canali, ha deciso infine di mettere tutti sotto lo stesso tetto al LAC, dove sono accorse circa 150 persone, tra esercenti, esperti di marketing e immobiliaristi, per un dibattito a tutto tondo, moderato dal direttore del CdT, Fabio Pontiggia.

Borradori: "Quali interlocutori?"

Una decisione non facile, dato che l’incontro ha dimostrato ancora che la frattura è profonda, ma soprattutto scomposta, dato che gli interlocutori del Municipio hanno palesato, nei loro interventi, molte divergenze su come affrontare la loro crisi. Su questo punto il sindaco Marco Borradori ha particolarmente insistito. «Il Comune può fare molto e vuole farlo. La nostra porta è aperta, però ci aspettiamo che delle persone intelligenti e agguerrite come voi riescano a designare 5-10 rappresentanti con cui il Municipio possa sedersi a un tavolo. Voi avete perso molti clienti col declino della piazza finanziaria. Ma noi abbiamo perso quattro quinti delle risorse fiscali. Però ci siamo chinati, ne siamo usciti e siamo ancora qui», ha concluso Borradori, in risposta alle numerose obiezioni arrivate dalla sala. Critiche il cui denominatore comune può essere schematizzato con l’equazione “città vuota, casse vuote”.

Gli eventi e il turismo

Sul banco degli imputati, oltre alla fine del segreto bancario, sono finiti, come spesso è accaduto, il Piano della viabilità del Polo (PVP), accusato di scoraggiare l’uso dell’auto, nonché gli eventi organizzati dalla Città. Questi, secondo alcuni, non sarebbero in quantità sufficiente o comunque non saprebbero attirare della nuova clientela facoltosa. Chiamato direttamente in causa, il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco, ha ribattuto che «la nostra politica degli eventi è apprezzata e invidiata ovunque in Ticino e nel resto della Svizzera. Ci dite che la Città spesso è un mortorio, ma io dissento. Però va anche detto che non si possono proporre attività in ogni momento. Ci vogliono anche frangenti di calma e ci sono tanti cittadini che vogliono proprio questo: vivere la loro città con tranquillità». Ad ogni modo, com’era inevitabile, oltre al traffico e agli eventi, la discussione è virata rapidamente sul turismo, che sembra essere l’unica nuova vocazione possibile per la Città, per affrancarsi dalla finanza. «Per questo settore è il miglior momento da anni», ha aggiunto Badaracco, facendo riferimento al +7,7% di pernottamenti in Ticino registrato nel 2017. «Vi esorto a cogliere questo movimento positivo, che il nostro Esecutivo intende sfruttare quando si potrà applicare la nuova Legge cantonale sui negozi», ha concluso il municipale.