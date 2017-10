Consiglio direttivo del LAC al completo

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Autonomo LAC Lugano Arte e Cultura ha nominato durante la sua prima seduta, tramite cooptazione, tre nuovi membri. Si tratta di Andrea Broggini, Alberto Montorfani e Nicola Setari.

Le nomine di Andrea Broggini e Alberto Montorfani rispondono all’esigenza statutaria di “almeno due membri con comprovate competenze in ambito di gestione e finanze”; Nicola Setari amplia la rete delle relazioni culturali, portando nel Consiglio direttivo la sua esperienza presso il BOZAR di Bruxelles, che come il LAC è un centro culturale aperto a tutte le discipline artistiche: musica, arti plastiche, danza e teatro. Gli statuti dell’Ente autonomo prevedono un Consiglio direttivo composta da 7 a 9 membri: 5 designati dal Consiglio comunale, gli altri nominati dal Consiglio stesso.

Andrea Broggini è attivo nei settori del diritto societario e della finanza aziendale. Dopo aver ricoperto varie posizioni sia come avvocato che nel settore bancario, nel 1992 ha fondato uno studio legale, dove si è specializzato in diritto societario. Da allora è stato membro di diversi consigli di amministrazione in Svizzera e all'estero. Attualmente è Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative Migros, detiene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kieger AG ed è membro del consiglio di amministrazione di Leerink Partners. Andrea Broggini ha studiato Legge presso l’Università di Ginevra (lic. iur.), la Harvard Law School (LL.M.) e l'Università di Urbino (Dr. iur.).

Alberto Montorfani è un economista attivo nel settore immobiliare. Attualmente è segretario e membro di comitato della sezione ticinese dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT Ticino), è titolare di una società di consulenza immobiliare ed è Responsabile Risk Controlling per un fondo presso la Swiss Life Fund AG di Lugano.

Nicola Setari è un ricercatore attivo nel mondo dell’arte, principalmente a Bruxelles. Nel 2012 ha collaborato con dOCUMENTA (13) a Kassel per i programmi artistici, editoriali ed educativi. È stato curatore della settima edizione di “CONTOUR. A Moving Image Biennale” (Menchel, 2015). In collaborazione con il Palais des Beaux Arts di Bruxelles (BOZAR) ha curato, tra le altre cose, un progetto pilota per l’Unione Europea, volto sviluppare nuove forme di relazione con i cittadini attraverso le arti. Dal 2001 è segretario generale della DENA Foundation for Contemporary Art, fondazione che ha un programma di residenza per artisti a Parigi e New York. È direttore del Dipartimento di arti visive della LUCA School of Art in Belgio.

Il Consiglio direttivo dell’Ente autonomo del LAC è quindi così composto (per ordine alfabetico): Roberto Badaracco capo Dicastero cultura, sport e eventi, Città di Lugano; Andrea Broggini avvocato, Lugano; Salvatore Carruba presidente Piccolo Teatro, Milano; Michele Foletti capo Dicastero finanze, Città di Lugano; Hans Koch già direttore Kultur-und Kongresszentrum, Lucerna; Alberto Montorfani economista, Lugano; Nicola Setari direttore Dipartimento Arti visive della LUCA School of Art, Bruxelles; Lorenzo Sganzini direttore Divisione cultura, Città di Lugano.