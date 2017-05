Cornaredo, via libera al polo sportivo

L’importante progetto del Polo sportivo e degli eventi di Lugano - tassello fondamentale della strategia cittadina incentrata sui poli di sviluppo - ha compiuto un determinante passo procedurale con il via libera del Cantone al Piano di quartiere, che consolida in particolare la realizzazione dello stadio. La prossima tappa prevede la fase di pubblicazione degli atti e, per il mese di settembre, il messaggio con il primo pacchetto di varianti di PR, coordinato con il messaggio per la richiesta del credito di progettazione del PSE.

Il Municipio conferma la sua volontà e il suo impegno nel consolidamento di tutti i passi volti alla realizzazione di un Polo sportivo e degli eventi nel comprensorio del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), "la cui funzione - si legge nel comunicato diramato dal Municipio di Lugano - sarà di offrire spazi per eventi di interesse cantonale, nazionale e internazionale nelle massime discipline sportive e categorie nazionali, oltre che per concerti e spettacoli". Tale infrastruttura – che supporterà la pratica sportiva delle associazioni e della popolazione - "risponde a un'importante esigenza locale, regionale e cantonale". L’obiettivo resta, inoltre, quello di rispettare gli accordi presi con il Football Club Lugano (FCL) e la Lega Calcio nell’ambito dell’ottenimento della licenza di gioco nella lega superiore per la stagione 2015-2016. Considerato che oggi lo stadio di Cornaredo non rispetta le esigenze minime (10'000 posti seduti e coperti, aree stampa e VIP, sistemi di videosorveglianza, locali di lavoro per giornalisti e squadre, ecc.), la Swiss Football League ha concesso una licenza provvisoria al FCL alla condizione che il nuovo stadio fosse realizzato entro il 2021.

(Red)