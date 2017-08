Cucciolata ticinese di cani guida

Si tratta dei primi cuccioli della fondazione romanda nati in Ticino. I 9 cuccioli di Golden retriever sono nati a luglio e sono destinati a diventare cani guida per ciechi.

Il 21 luglio 2017 alle 2h54 del mattino é nata Daja, una piccola femmina Labrador retriver color miele. Pesa 420 grammi ed é ancora sorda e cieca, ma é già capace di trovare rapidamente i capezzoli di sua mamma, Alba des Hauts-Tierdoz.

Daja é la prima nata di una cucciolata di 9 cuccioli, tutti destinati a diventare cani guida per ciechi. Si tratta della prima cucciolata di questi futuri supereroi nata nella nuova scuola di Magliaso, antenna della svizzera italiana della Fondazione romanda per cani guida. Dal 1996 la Fondazione ha messo in atto un programma di allevamento

Dobbiamo quindi trovare delle famiglie di padrinato disposte ad accogliere questi cuccioli per circa 15 mesi. Le nostre famiglie di padrinato partecipano in maniera volontaria alla riuscita della nostra missione. Anche grazie al loro impegno la nostra scuola sarà in grado d'offrire un cane guida ben educato ad una persona cieca o ipovedente. Tutte le spese (cibo, materiale, veterinario) saranno a carico della Fondazione e le nostre famiglie saranno seguite e consigliate dai nostri istruttori per cani guida durante tutto il padrinato del giovane futuro cane guida.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Christian Baroni, responsabile della scuola di Magliaso allo 079/2068854.

(Red)