Donna muore investita da un treno

La Polizia cantonale comunica che questo pomeriggio verso le 17.10 presso la stazione FFS di Taverne-Torricella c'è stato un investimento ferroviario.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire una giovane donna, ferma sul marciapiede, è finita sotto il treno. A causa delle ferite riportate, la stessa è deceduta. A causa dei rilievi in corso sono da prevedere dei disagi sia al traffico ferroviario come a quello stradale.

Chiunque abbia notato dei particolari inerenti l'investimento ferroviario è pregato di telefonare alla Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55 oppure di annunciarsi al più vicino posto di polizia. Al momento non verranno rilasciate altre informazioni.

(Red)