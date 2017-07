Donna ticinese muore in Brasile

Una 44enne ticinese di origine brasiliana è deceduta in un incidente stradale avvenuto martedì mattina nelle vicinanze di Barreiras, in Brasile, a ovest di Bahia. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre cinque persone, tra cui suo marito e i due figli di 8 e 9 anni. Non sono note le loro condizioni. A riferire dell’incidente sono stati i media brasiliani, secondo cui chi conduceva l’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è cappottato. La coppia, che gestisce un bar a Lugano, si era sposata religiosamente solo pochi giorni fa, proprio in Brasile.

(Red)