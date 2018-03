Dopo il Cittadella, ecco la Città dell'Anziano

di Mauro Botti

Un primo progetto firmato Mario Botta era stato bloccato da un ricorso inoltrato dalla Società per l’arte e la natura (STAN) nel 2016. Ora la situazione immobiliare, dello stabile di Corso Elvezia che ospitava l’ormai ex cinema-teatro Cittadella, si è sbloccata: il centro residenziale si può fare. Giovedì scorso è stata infatti pubblicata a Lugano la domanda di costruzione per la nuova pianificazione tanto voluta dall’Associazione Cittadella. «Ci teniamo molto a questa nostra idea immobiliare – ci dice il presidente Oscar Bizzozero –, speriamo di riuscire a portarla in porto senza dover affrontare ancora dei ricorsi. Questa volta abbiamo tenuto conto di quanto la STAN aveva criticato la scorsa volta». Per evitare problemi dell’ultima ora, le due associazioni hanno addirittura collaborato, unito le forze, per portare a compimento un progetto appoggiato anche dalla Città. «Abbiamo coinvolto anche loro mostrando le bozze e abbiamo addirittura apportato alcune modifiche ascoltando dei loro suggerimenti. In questo modo – precisa Bizzozzero – abbiamo voluto dimostrare di lavorare in piena trasparenza, senza voler fare dgli sgambetti a nessuno. Anzi».

Un portico che unisce

La prima idea non era piaciuta perché cozzava con la facciata della Basilica del Sacro Cuore. «Per questo motivo abbiamo creato, grazie alo studio di architettura, un portico. La struttura risulta così meno invasiva e riesce ad unire meglio il palazzo con il sagrato adiacente». La piazza coperta è grande circa 150 metri quadri. «Uno spazio pubblico che potrà essere usato come ritrovo e di relazione tra i cittadini, un luogo dove si possa scambiare quattro chiacchiere per aumentare la socialità tra gli abitanti della zona», afferma Bizzozero. L’edificio è stato inoltre progettato con una struttura portante realizzata in cemento armato, con partizioni e pareti divisorie in laterizio o cartongesso. Il tutto per soddisfare gli standard energetici richiesti.