"È ora che si esprima la popolazione"

Il Municipio di Muzzano ribatte alle obiezioni su scuole e linea TPL dopo le critiche arrivate dal gruppo Lega/UDC in merito al progetto aggregativo di Collina d’Oro.

Hanno già scaldato parecchio gli animi a Muzzano le questioni legate al progetto di fusione con Collina d’Oro, dopo la recente presentazione dello studio aggregativo promosso dai due Municipi. Ieri l’Esecutivo di Muzzano ha pubblicato uno scritto diretto alla popolazione, contenente anche delle risposte alle critiche puntuali arrivate dal gruppo Lega/UDC, che ha messo in guardia dall’eventualità che i ragazzi del borgo lacustre debbano frequentare un giorno le scuole medie di Barbengo, che hanno definito un “Bronx”. Ma l’Esecutivo ha replicato che «l’Ufficio dell’insegnamento medio del Dipartimento dell’educazione ha rassicurato sul fatto che i comprensori di riferimento per gli allievi di scuola media di Muzzano al momento rimarranno immutati in caso di aggregazione».

Un altro nervo scoperto è legato alla linea bus numero 16 della TPL, che secondo i leghisti, qualora andasse in porto l’aggregazione con Collina d’Oro, verrebbe amputata a Breganzona, benché sia indispensabile per gli abitanti di Muzzano. Anche su questo punto il Municipio ha cercato di fugare i timori, rifacendosi stavolta al suddetto studio della Commissione aggregativa, nel quale è stato messo nero su bianco che tra gli obiettivi strategici del nuovo Comune c’è appunto il mantenimento della linea 16 delle TPL così com’è, cioè con il collegamento tra Muzzano, Breganzona, Lugano e Sorengo.

Ad ogni modo dalla Lega di Muzzano, Comune che attualmente è sotto la giurisdizione della Polizia di Lugano, era arrivata anche una stoccata contro il sindaco e il vicesindaco di Collina d’Oro sul dossier sicurezza. Però, almeno per ora, il Municipio di Muzzano non ha ritenuto di dover replicare su questa questione. Per contro l’Esecutivo ha concluso la sua risposta ricordando che il voto consultivo sull’aggregazione è previsto già entro il 2018 e ha sottolineato che è giunta proprio «l’ora affinché sia la popolazione ad esprimersi sul futuro del Comune.

(GPA)