Fiamme in una casa di Caslano

Un violento incendio è divampato domenica sera, attorno alle ore 22:00, in un’abitazione in via Salici a Caslano. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Caslano e di Lugano oltre ai soccorritori della Croce Verde ed agli agenti della polizia. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo, particolarmente violento che ha creato ingenti danni alla struttura. Secondo le prime informazioni nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel sinistro.