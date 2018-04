Finale di hockey, occhio alle truffe

Nelle scorse ore sono apparsi in Rete biglietti per la finale di hockey tra Lugano e Zurigo a cifre esorbitanti, come vi avevamo anticipato. Il Club bianconero in un comunicato precisa che "gli unici biglietti validi per Gara 7 della finale dei playoff tra HCL e ZSC Lions in programma stasera alla Resega (ore 20.15) sono i tickets acquistati direttamente tramite il canale di vendita ufficiale della Ticket Corner e i suoi relativi punti vendita o presso il Segretariato HCL".

L’Hockey Club Lugano rende attenti i tifosi che "i biglietti acquistati nelle scorse ore tramite altri portali di vendita su internet potrebbero non essere autentici, non contenere il codice a barre corretto, essere strumento di una truffa e quindi non autorizzare l’ingresso in pista".

(Red)