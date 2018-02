Fumo e fiamme in casa, salvata dai gatti

(LE FOTO) È successo questa notte nel nucleo di Villa Luganese, dove l'inquilina dell'abitazione si è svegliata per tempo grazie ai suoi amici a quattro zampe.

Questa notte, attorno alle 3, l'inquilina di una casa situata nel nucleo di Villa Luganese si è accorta che la casa era invasa dal fumo e ha immediatamente allarmato i pompieri di Lugano, intervenuti prontamente sul posto.

All'origine del fumo vi era un incendio che si stava sviluppando sul tetto dell'abitazione che è stato subito affrontato e spento dai pompieri non con poca difficoltà dato che lo stabile si trova all'interno del nucleo ed è raggiungibile solo a piedi. I danni sarebbero limitati a una porzione del tetto e non si registrano persone coinvolte nel sinistro.

La causa del rogo non è al momento nota. Stando alle informazioni in possesso di Rescue Media, la sventurata sarebbe stata svegliata dai propri gatti che l'hanno così allertata di quanto stava accadendo. Sul posto, per gli accertamenti di rito, la Polizia Cantonale.

(Red)