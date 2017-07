Furto in un bar a Besso, ladro arrestato

Un 41enne cittadino italiano, residente nella regione, è stato fertato ieri sera, verso le 23.30, in via Besso a Lugano dopo aver effettuato un furto in un bar del quartiere.

La Polizia cantonale comunica che si tratta anche del presunto autore di altri furti con scasso e tentati nella zona.

Dopo l'interrogatorio l'uomo è stato arrestato e denunciato al Ministero pubblico. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio.

(Red)