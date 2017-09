Galleria San Salvatore sotto i ferri

Lo scorso 8 giugno si era creato un cedimento nel paramento. Al via una seconda fase di lavori di messa in sicurezza di entrambe le canne.

Prende il via nei prossimi giorni la seconda fase dei lavori notturni per la messa in sicurezza della galleria Melide-Grancia, dove lo scorso 8 giugno si era creato un cedimento nel paramento. Si ricorda che la prima fase dei lavori, avviata il giorno stesso del crollo e conclusa a fine agosto, ha riguardato la messa in atto di una serie di interventi urgenti per far sì che un simile evento non possa ripetersi.

Sempre con l’obiettivo di scongiurare altri possibili cedimenti, l’Ufficio federale delle strade USTRA nei prossimi mesi svolgerà dunque altri lavori di messa in sicurezza di entrambe le canne della galleria, intervenendo in modo mirato in alcuni settori, mediante il completamento dei drenaggi, la captazione delle acque provenienti dal massiccio ed il consolidamento di alcuni elementi portanti della galleria. Queste opere serviranno anche per prevenire durante i periodi freddi l’eventuale formazione di ghiaccio sulle banchine della galleria.

Nel frattempo proseguirà anche il monitoraggio regolare della galleria (pareti, calotta, drenaggi, impiantistica, ecc.), in modo che la stessa sia costantemente sotto controllo.

Questa seconda fase di lavori notturni si svolgerà dalla domenica sera al venerdì mattina, dalle ore 20.30 alle 05.00 del mattino. Fino a metà ottobre durante la fase di cantiere l’uscita di Melide (in direzione sud) resterà chiusa al traffico.

(Red)