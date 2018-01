Gestione immobili nelle sabbie mobili

Si sta profilando un’altra grana all’indomani di una nomina in seno all’amministrazione di Lugano: un’altra assunzione è stata messa in discussione da un ricorso.

di Gabriele Botti

Ne avrebbe fatto volentieri a meno, il Municipio di Lugano, ma suo malgrado si trova più o meno nella stessa situazione in cui si ficcò tra fine 2014 e inizio 2015 quando il caso-Burgarella balzò agli onori della cronaca. Si sta infatti profilando un’altra grana all’indomani di una nomina in seno all’amministrazione cittadina: un’altra assunzione è stata messa in discussione da un ricorso. Va però detto che tra quanto andremo a raccontare e quanto successo ormai 3 anni fa c’è sì un rapporto di similarità, ma anche aspetti di diametrale discordanza.

Mi ritorna in mente

Claudia Burgarella, cittadina italiana trasferitasi a Lugano nel 2012, era stata nominata dal Municipio “event manager” del LAC di Lugano. Entrata regolarmente in carica, era poi stata destituita poche settimane dopo dal… Municipio che aveva motivato la decisione con la mancanza di due requisiti: la (non) conoscenza della lingua tedesca e la (mancata) esperienza pluriennale. La diretta interessata aveva quindi subito presentato ricorso, che è stato accolto dal Consiglio di Stato che, dal canto suo, aveva ritenuto che le capacità della manager erano state valutate attentamente e che perciò non si giustificava un suo allontanamento quando era già al lavoro. Ed è finita lì, con il reintegro di Burgarella. Insomma, qui nel vespaio ci si era messo il Municipio. Ora non è più così.

La nuova grana

Nel mirino ora c’è un’altra nomina del Municipio, quella risalente a fine ottobre, ma con effetto primo gennaio 2018, dell’architetto Lisa Muscionico (classe 1973), chiamata alla guida della Divisione gestione e manutenzione per sopperire, assieme a Gino Boila (a sua volta nominato alla testa della Divisione edilizia pubblica), allo spostamento di Milo Piccoli sui grandi progetti di Lugano.