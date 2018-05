"Hanno profanato la nostra cappelletta"

Alla maleducazione, purtroppo, non c’è mai fine. Dopo i fatti incresciosi avvenuti a Melide, dove due statue erano state rubate da una cappelletta (una è tornata al suo posto, l’altra è stata distrutta e gettata in un fiumiciattolo), ora i vandali sono approdati anche a Bissone, come abbiamo riferito lunedì.

Ad essere presa di mira, questa volta, è stata la cappella votiva di San Nicolao. Da 70 anni si erge nel comune che ha dato la luce al Borromini. Da 70 anni nessuno aveva osato tanto. Ma i tempi, si vede, sono cambiati. Il rispetto per il bene comune e sacro non c’è più? Si può parlare di “ragazzata”? Poniamo queste domande ad Andrea Incerti, presidente del Consiglio parrocchiale.

«Qui la parola rispetto non c’è più e non possiamo nemmeno considerarla una bravata, un qualcosa di poco grave fatto senza pensare. Mi sembra sia un modo di agire studiato nei minimi dettagli e penso che il nostro caso sia collegato con i fatti avvenuti a Melide». I danni, fortunatamente non sono ingenti, a risentirne è l’anima: «Proviamo molta amarezza. Questa piccola cappella era stata costruita dalle famiglie storiche bissonesi come ringraziamento per essere stati risparmiati, durante la guerra, da qualche errore di bombardamento come spesso capitava in Svizzera. Il luogo sacro non è però scampato alla maleducazione di pochi che hanno rotto alcuni candelabri e cercato di portare via la statua del Santo. Non ce l’hanno fatta perché le grate sono molto alte e la statua non ci passa».

