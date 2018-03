I conti di Lugano continuano a sorridere

Di nuovo in nero, seppur leggermente. Non è ancora stato ufficializzato il risultato del Consuntivo 2017 della Città di Lugano, cosa che però il Municipio potrebbe fare quest’oggi nella consueta seduta del giovedì. Ma le solite voci di corridoio danno già per certo che l’ultimo esercizio contabile della Città si sia chiuso con un sostanziale pareggio, seppur partendo da un Preventivo 2017 negativo per 13,3 milioni di franchi.

Nelle ultime settimane mancavano all’appello solamente alcuni dati suscettibili di spostare significativamente le somme finali, tra cui quelli sui mandati di prestazione degli Istituti sociali comunali, ma pare che alla fine tutte le caselle del mosaico siano andate felicemente al loro posto, andando ben oltre rispetto al piano finanziario impostato all’inizio della scorsa legislatura, per risanare le finanze pubbliche, che per il 2017 ventilava un deficit di 10 milioni, quale ultimo scalino prima di arrivare effettivamente al pareggio, che era stato auspicato per l’anno in corso.

(GPA)