I primi 60 anni del maestro Fasolis

di Enrico Parola

Oggi Diego Fasolis compie sessant’anni. Li festeggia a Venezia, dove sta dirigendo con grande successo l’Orlando furioso di Vivaldi per la stagione della Fenice. E da dove, cogliendo l’occasione del compleanno, accetta di parlare di sé, della strada che ha percorso finora e che vede ancora davanti.

Maestro, i 60 anni sono un traguardo simbolico; che cosa rappresentano per lei, anche come punto della carriera? La piena maturità, l’età giusta per lanciarsi in particolari sfide? Tempo di primi bilanci e retrospettive?

I compleanni a cifra tonda sono sempre una buona occasione per andare in crisi e-o fare il punto. Ho l’entusiasmo e lo spirito di avventura di un ventenne e quando mi guardo allo specchio mi chiedo cosa ci faccio nel corpo di un uomo maturo. Ho avuto una profonda crisi e una mutazione per i cinquant’anni. Per i sessanta preferisco non guardare a un passato fatto anche di grandi dolori e sconforto e cerco di guardare avanti.

Sta vivendo un successo sempre crescente all’estero: i maggiori teatri italiani, Scala e Fenice, la stanno coinvolgendo in progetti importanti; come sta vivendo questi prestigiosi impegni?

Sto raccogliendo i frutti di un lavoro intenso e di una dedizione alle ragioni della Musica in una età in cui il successo non alimenta e gonfia l’“ego” ed è privo di autocompiacimento. Certamente sono felice e orgoglioso che il lavoro svolto a Lugano per venticinque anni possa sfociare in grandi produzioni internazionali. Alla Scala vi è un impegno continuativo per la creazione di un’orchestra con strumenti storici ed esecuzioni “storicamente informate”. L’orchestra della Scala ha ricevuto recentemente il premio “International Opera Awards” quale miglior orchestra d’opera al mondo, e il fatto che questa orchestra voglia instaurare con me un lavoro continuativo mi onora moltissimo.