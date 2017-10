Ignazio Cassis tra la sua gente

Collina d’Oro festeggia Ignazio Cassis. Il neoeletto consigliere federale, accompagnato dalla moglie, ha fatto ritorno un'altra volta questo mercoledì pomeriggio in Ticino, dopo il bagno di folla lo scorso 28 settembre a Bellinzona, per celebrare, assieme alla popolazione del comune dove risiede da una quindicina d'anni, la sua elezione.La festa è iniziata verso le 18.00, nel capannone appositamente montato in Piazza Brocchi a Montagnola, alla presenza delle autorità comunali, con in testa la sindaca Sabrina Romelli, cantonali e di centinaia di persone. Un coro di bimbi delle scuole di Montagnola, vestiti con una maglietta rossocrociata, ha cantato l'inno svizzero. "Questo è il momento più emozionante che ho vissuto finora", ha dichiarato ai microfoni della RSI Cassis. La festa prosegue fino a dopo le 22.00.