Il nuovo brand fa già discutere

Il nuovo brand di Lugano Turismo, presentato martedì, sta già facendo discutere. Una "L" declinata in vari modi che ne caratterizza i punti di forza, che renderà ogni componente (territoriale, regionale e istituzionale) a lui legata più forte e soprattutto più visibile e riconoscibile. Questo però assomiglia molto al simbolo creato dall’artista iracheno, ma che risiede tra Lugano e Berlino, Al Fadhil. La sua opera, presentata nel 2008 al KunstMuseum di Zurigo, è in pratica una versione capovolta del marchio luganese.

Sebbene i due simboli siano simili, il loro significato è ben diverso. Al Fadhil ha infatti voluto per rappresentare la tematica degli immigrati, unendo nella sua opera la bandiera rossocrociata ad una “F”, una lettera che contiene in sé un doppio se non triplo significato. Il tutto parte dal permesso “F” - per persone ammesse in Svizzera provvisoriamente, ma anche “Freedom”. L’artista afferma che in alcuni casi ciò assume più il significato di “Foreign”.

"Sono state fatte tutte le opportune verifiche riguardo a marchi depostati " ha affermato il direttore di Lugano Turismo, Alessandro Stella, da noi contattato, "e di simili a questo non c'erano anche se è chiaro che si parte dalla bandiera svizzera, che è un simbolo semplice. Ci dispiace per Al Fadhil, ma francamente spero che la cosa finisca qui. Si tratta semplicemente di un caso".

(Red)