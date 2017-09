Il nuovo pianeta per il benessere

Presentato oggi a Lugano il villaggio del benessere che promette di portare il concetto del prendersi cura di sé nella Svizzera italiana in una nuova era. In una superficie grande come 42 campi da tennis, vi saranno piscine, palestre, spa, spazi per il benessere mentale e servizi medicali, un ristorante dedicato al cibo salutare e un bar. Ciliegina sulla torta, un grande spazio sul tetto dell’edificio. Un centro tra i più grandi e avanzati a livello europeo, in grado di ampliare anche l’offerta turistica del nostro cantone.

Gli indizi e le voci circolavano per le strade e sui social media da diversi mesi, alimentati dal grande cantiere in fermento sul Pian Scariolo e dai manifesti apparsi in tutto il cantone da qualche settimana. Ieri, finalmente, è stato ufficialmente tolto il velo al Planet Wellness Village, il nuovo centro per il benessere che tra qualche settimana aprirà i battenti a ticinesi e turisti.

La struttura

I numeri della nuova struttura sono da capogiro, con 11'000 mq di superficie che includeranno 2 palestre, 5 piscine, uno spazio dedicato al Crossfit, oltre 250 corsi settimanali, 400 mq di fisioterapia, studi medicali, oltre a servizi quali ristorante, bar, parrucchiere, baby sitting. Fiore all’occhiello del centro lo spazio sul tetto, che includerà anche una vera e propria pista di atletica lunga 200 metri, e l’esclusiva SPA, la più grande del Canton Ticino, al cui interno sorgerà l’unico vero Hammam della Svizzera italiana concepito secondo i criteri e i rituali dell’originale turco, nonché il più grande in Svizzera.

Tanta offerta non equivale a tanto cemento, come sottolineato dagli architetti dello studio Lo Riso, responsabili del progetto, e RAL 3020 per l’interior design: “l’ecologia e la presenza di spazi verdi sono stati principi chiave nella realizzazione del centro, a partire dalla scelta di ristrutturare lo stabile dell’ex Centro commerciale Pazzallo, anziché costruirne uno nuovo. Grazie a soluzioni tecnologiche eco-efficienti, ben il 60% del centro sarà alimentato dal centro stesso, mentre l’abbondante luce naturale e le numerose piante che popoleranno gli spazi daranno quasi l’impressione di non trovarsi all’interno di un edificio”.

Il nuovo Planet Wellness Village aprirà i battenti alla fine di ottobre, per entrare in funzione a pieno regime con l’inizio del nuovo anno. Notevoli le attività e le promozioni in vista dell’apertura che, oltre a un periodo speciale di prevendita, includeranno un “temporarystore” all’interno del Centro Lugano Sud, e un’astronave mobile posizionata davanti a Palazzo dei Congressi, animata da un ciclo di conferenze su tematiche relative al benessere, all’allenamento e alla salute.

(Red)