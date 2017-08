Il travolgente ritmo di Blues to Bop

di Samuela Savoy

Mancano poche ore all’apertura della 29esima edizione del Festival Blues to Bop, che si terrà giovedì 24 agosto a Lugano e proseguirà per quattro serate, fino a domenica 27 agosto. Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura, sport ed eventi della Città di Lugano, ha ribadito l’importanza dell’evento, prossimo ormai alla sua 30esima edizione, che, insieme ad Estival Jazz, rappresenta un momento musicale chiave dell’estate. Chiudendo la stagione dei grandi eventi all’aperto, Blues to Bop richiama infatti da quasi trent’anni un folto pubblico di appassionati che hanno la possibilità di assistere ad una ricca proposta di concerti gratuiti openair in una varietà di stili e generi musicali. A questo proposito l’onorevole Badaracco ha inoltre sottolineato la crescita progressiva che la manifestazione sta vivendo, sia nell’ambito dell’offerta musicale, che di spettacoli e di intrattenimento, aumentando così l’attrattività della città agli occhi dei turisti e degli stessi cittadini. Diversi gruppi saliranno sui tre palcoscenici delle più belle e tipiche piazze della città, a cui si aggiungono la Hall del LAC e Piazza Grande a Morcote. Purtroppo, anche quest’anno Piazza Cioccaro resterà inagibile a causa di lavori in corso, ma ne è prevista la riapertura per la prossima edizione.

Il direttore artistico del Festival, Norman Hewitt, è riuscito nuovamente a selezionare musicisti noti e talenti emergenti, internazionali e di casa nostra, ma soprattutto artisti con una storia da raccontare e tante emozioni da trasmettere agli spettatori. La scelta risulta infatti essere più ampia del solito, in quanto alla musica blues e bop si aggiunge quella swing, una novità all’interno della manifestazione. In particolare, saranno gli Swing Leekers a portare in scena questo genere musicale. Il gruppo, capitanato da Mauro Porro, animerà dunque Lugano con il suono del classico swing jazz suonato in America tra gli anni Venti e Quaranta. Sarà possibile ascoltarli giovedì alle 24 in Piazza della Riforma, venerdì alle 21 in Piazza Dante, e sabato alle 22 in Piazza san Rocco. Il gruppo delle Glorifying Vines Sisters of FarmVille North Carolina si esibirà invece giovedì alle 21 e venerdì alle 22.30 in Piazza della Riforma, sabato alle 23 in Piazza San Rocco, domenica alle 11 alla Hall del LAC e ancora alle 20.30 in Piazza Grande a Morcote. Il gruppo sarà presente con la formazione al completo, costituita dalle sorelle Dorothy, Alice e Maddie, insieme a Johnny Ray Daniels alla lead guitar e altri membri della famiglia. Solite cantare nelle piccole chiese americane, Le Vines Sisters varcheranno per la prima volta nella loro vita i confini americani per cantare al Blues to Bop.

Gli Slam Allen Chicago Blues Trio si esibiranno invece giovedì alle 21 in Piazza Dante, venerdì alle 21 in Piazza San Rocco e sabato alle 21 in Piazza della Riforma. Slam Allen, uno degli artisti blues e soul più dinamici e originali dell’attuale panorama internazionale, si esibirà con il suo Chicago Blues trio.

Grande ritorno per Dave Keyes che quest’anno si presenta con la sua formazione newyorkese, accompagnato sul palco da J.T. Bowen, icona del R&B, e Deanna Bogart, tra le più apprezzate sassofoniste del panorama blues contemporaneo. Saranno presenti giovedì alle 22.30 in Piazza della Riforma, venerdì alle 22.30 in Piazza Dante, sabato alle 22 di nuovo in Piazza della Riforma e, infine, domenica alle 20.30 in Piazza Grande a Morcote. Altro ritorno, attesissimo, quello di Kyla Brox, una delle voci blues più importanti in circolazione, che torna a Lugano per l’unica tappa europea con il padre Victor Brox, una leggenda del blues. I due si esibiranno a varie riprese nel corso di tutte e quattro le serate.

Sui palchi di Blues to Bop ci saranno anche talenti di casa nostra, come la luganese Scilla Hess, che suonerà con la propria band giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 21, rispettivamente in Piazza San Rocco, Piazzadella Riforma e Piazza Dante. Ultima, ma non certo per importanza, la band ticinese dei Shabby Chic, che animerà a suon di musica rock, funky, blues e soul le tre piazze della Città di Lugano nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 23.

Maggiori informazioni sul sito: www.bluestobop.ch.