Inaugurato il nuovo Fitness Park al Ciani

È stata inaugurata oggi la nuova palestra all’aperto al Parco Ciani di Lugano. Il nuovo Fitness Park, finanziato dalla Croce Rossa Svizzera Associazione Cantonale, prevede un percorso realizzato dai servizi comunali in cui sono state istallate otto macchine. Si amplia così l'offerta di queste strutture pubbliche dove fare sport lungo l’asse lagofoce-fiume Cassarate.

Per la Città erano presenti all’evento Marco Borradori, sindaco di Lugano, il vicesindaco Michele Bertini, il municipale Roberto Badaracco, Adriano P. Vassalli, presidente della Croce Rossa Svizzera Associazione Cantonale Ticino e il direttore Fabrizio Comandini.

Nell’aprile del 2016 era stato inaugurato il Cardiocentro Ticino Fitness Park di Pregassona, finanziato dal Cardiocentro Ticino e da Pro Senectute, e da oltre un anno è presente una palestra anche sul lungolago a Paradiso. Queste tre strutture sono idealmente posizionate sui tradizionali percorsi running e walking, allestiti dalla Città, sviluppati lungo l'asse verde del Cassarate e sul lungolago dalla foce a Paradiso: percorsi molto frequentati dai luganesi e sempre più utilizzati anche da turisti.

L'iniziativa rientra nell'ambito dei festeggiamenti previsti nel 2017 per il centenario di presenza della Croce Rossa nel Sottoceneri. Il Municipio di Lugano sottolinea l’importante e fruttuosa collaborazione fra l’ente pubblico, che ha messo a disposizione un’area di sua proprietà, e i partner privati che hanno finanziato la realizzazione della palestra. L’iniziativa si pone infatti l’obiettivo di migliorare le condizioni sportive e di salute di tutti i cittadini in una zona molto frequentata, popolare e amata come il Parco Ciani. Il Municipio ringrazia la sezione Sottoceneri della Croce Rossa per avere promosso e stanziato, grazie ad una donazione privata, CHF 50'000.- per un’opera che andrà a beneficio di tutta la popolazione e dei visitatori.

All’entrata del nuovo Fitness Park si trova un cartello con poche ma chiare regole di comportamento:

- si raccomanda l’utilizzo degli attrezzi a partire dai 14 anni di età;

- occorre prestare attenzione e portare rispetto agli altri utenti della palestra;

- leggere con attenzione le spiegazioni sugli attrezzi prima di ogni singolo esercizio;

- eseguire solo esercizi che non comportano dolore: l’attività deve essere un piacere.

Pro Senectute Ticino e Moesano integrerà, nei corsi per “over 60” effettuati al Parco Ciani, una parte di ginnastica presso il nuovo Fitness Park. I corsi hanno luogo il lunedì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 seguendo l’anno scolastico.

(Red)