Incendio in un'abitazione a Certara

In allarme i pompieri per un incendio sviluppatosi nella cucina di una casa nel nucleo del paese. Le fiamme estinte dai presenti con mezzi di fortuna.

Oggi pomeriggio attorno alle 17, i pompieri sono stati allarmati per un incendio in un’abitazione nel nucleo di Certara. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato l’incendio, che si era sviluppato in cucina, praticamente estinto dai presenti con mezzi di fortuna ed hanno verificato che la situazione fosse effettivamente sotto controllo. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno visitato le persone presenti poichè avrebbero potuto potenzialmente inalare del fumo e anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso. Per nessuno si è reso necessario il ricovero in ospedale.

