Incidente all'uscita di Lugano sud

Un incidente della circolazione è avvenuto giovedì mattina, attorno alle ore 10:30, sulla rampa dello svincolo di Lugano Sud. Coinvolte una Audi ed una moto che sono entrate in collisione. Ad avere la peggio il centauro che è caduto a terra ferendosi in modo apparentemente non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale di Lugano che ha collaborato per il disciplinamento del traffico. I veicoli accidentati sono stati recuperati dal servizio incidenti del SCSS.

(Red)