Incidente nautico sul Ceresio

Incidente nautico nel lago Ceresio lunedì sera verso le 23:40. A circa 400 metri al largo dal porto di Lugano, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, due imbarcazioni sono entrate in collisione. Lo comunica la polizia cantonale, specificando che una delle due imbarcazioni è parzialmente affondata ed è stata in seguito recuperata. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Società salvataggio di Lugano e di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde. Delle cinque persone coinvolte solo una è rimasta leggermente ferita.