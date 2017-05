Incontro all'USI con Manuel Castells

Il prossimo lunedì 22 maggio, alle 18:00 nell’aula A11 del campus di Lugano, il noto sociologo catalano Manuel Castells terrà una conferenza intitolata “The Crisis of Liberal Democracy: from Brexit to Trump and Beyond”.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra l’USI e la Fondazione internazionale Premio Balzan, intreccerà i temi classici del pensiero del Prof. Castells (la società delle reti, i rapporti tra potere, media e società) con l’attualità della crisi delle democrazie occidentali, confrontate con sfide inedite che ne stanno mettendo in discussione le stesse fondamenta.

Manuel Castells, annoverato tra i più importanti sociologi viventi, è professore alla University of Southern California (Annenberg School of Communication) ed è stato insignito nel 2013 del Premio Balzan per aver proposto una teoria generale sulla nuova società globale dell’informazione, generata dalle tecnologie digitali. Tra le sue opere più conosciute tradotte in italiano, oltre alla trilogia intitolata “L'età dell'informazione” (La nascita della società in rete; Il potere delle identità; Volgere di millennio), figurano "La città delle reti", “Galassia Internet" e “Comunicazione e Potere”. La conferenza si terrà in lingua inglese.

(Red)