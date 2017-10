Infortunio sul lavoro a Tesserete

Una parete prefabbricata si stacca da un elicottero e ferisce due operai. Ferite di media gravità per il primo, solo escoriazioni per il secondo.

Un infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, venerdì, attorno alle 12 a Tesserete, nei pressi del vecchio campo di calcio. Stando alle prime informazioni erano in corso delle operazioni di spostamento di alcune pareti prefabbricate da un camion, mediante elicottero.

Ad un certo punto, per motivi da stabilire, una di queste pareti, già agganciata all’elicottero si è staccata cadendo e urtando due operai.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando oltre ad un elicottero della REGA.

Uno dei due operai avrebbe riportato unicamente delle escoriazioni mentre il secondo ferite di media gravità che non dovrebbero mettere in pericolo la sua vita. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)