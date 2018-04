Investì un bambino, scooterista condannato

Decreto d’accusa per lesioni colpose gravi per il 28enne che, nel luglio dello scorso anno a Caslano, investì un bambino di 9 anni, ferendolo gravemente.

Decreto d'accusa per lesioni colpose gravi nei confronti dello scooterista che il 12 luglio scorso, a Caslano, investì un bambino di 9 anni che stava attraversando la strada, provocandogli ferite gravissime Lo scrive la RSI, spiegando che la perizia effettuata ha dimostrato che il 28enne andava a oltre 70 km/h, più di 20 oltre quelli consentiti su quel tratto.

Il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha proposto per lui una pena di 90 aliquote giornaliere (più una multa di mille franchi). La condanna è già cresciuta in giudicato, in quanto l'uomo ha rinunciato a impugnare la decisione.

(Red)