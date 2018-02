La cappella sarà traslata in riva al lago

di Giacomo Paolantonio

Con il tempo e con molta pazienza, tutto si può aggiustare. È questo sicuramente l’auspicio della comunità parrocchiale di Magliaso, che da diversi mesi sta attendendo che si trovi una nuova collocazione a una cappella dedicata alla Madonna del Sasso che, per uno sfortunato incidente, è stata abbattuta. Era il maggio dello scorso anno quando un autocarro appartenente a una ditta privata ha urtato contro il muro su cui si erigeva il tempietto, facendolo cadere rovinosamente a terra. Malgrado ciò, lo scorso settembre è stata celebrata comunque la tradizionale Santa Messa annuale presso la cappelletta, in piazzetta Castellaccio, che un è piccolo spazio ricco di fascino, in attesa che la situazione si risolva con una traslazione in un altro luogo. Infatti il Consiglio parrocchiale, sentiti i proprietari del terreno che ha ospitato finora la cappelletta, ha deciso di spostare il manufatto sacro altrove e ha individuato un terreno del Comune, sul lungolago, che potrebbe accoglierlo.

Alla fine dello scorso dicembre dunque il Consiglio parrocchiale ha inoltrato in Municipio una prima domanda di costruzione affinché venga autorizzata la traslazione. Tuttavia, ha spiegato il presidente del Consiglio parrocchiale Roberto Citterio (che è anche il sindaco di Magliaso), «l’istanza è stato oggetto di un ricorso di un privato cittadino». Un ostacolo che ha spinto il Consiglio a cambiare il punto in cui piazzare la cappelletta, seppure sempre lungo le sponde del Ceresio, e a presentare una seconda richiesta di licenza edilizia al Comune, senza attendere l’esito dell’opposizione. «Abbiamo consultato anche l’Ufficio cantonale preposto alla tutela delle rive del lago e non dovrebbero esserci dei problemi», ha assicurato Citterio. «Dunque ci auguriamo che stavolta non ci siano altri ricorsi e che si possa finalmente formalizzare questa collocazione». Oltretutto l’operazione di spostamento non sarà delle più semplici, perché, ha continuato il presidente, «il basamento della cappelletta è stato danneggiato e perciò, nell’insieme, la sua struttura si è indebolita, ragione per cui non è stata ancora asportata dal luogo originale. In questi mesi comunque il Consiglio parrocchiale ha preso tutte le misure per proteggere la cappelletta e ha raccolto tutti i fondi necessari per finanziarne la traslazione. Sono stati molti i fedeli che hanno fatto delle offerte, che si sono affiancate a quella particolarmente generosa di un singolo», ha concluso il presidente del Consiglio parrocchiale. Infatti saranno spesi circa 9.000 franchi per la traslazione della cappelletta del Castellaccio.

Le origini

Per ripercorrerne la storia, occorre risalire al lontano 1950, anno in cui, con il ricavato di generose oblazioni della popolazione di Magliaso (in ricordo del passaggio in paese della statua della Madonna del Sasso nel 1949), quale testimonianza di fede e su impulso di don Carlo Rossi (Rettore di Magliaso), fu eretto il tabernacolo.