La Città di Lugano dà i numeri

La Città di Lugano ha presentato oggi la pubblicazione Lugano in Cifre, che raccoglie i dati statistici della città aggiornati al 31 dicembre 2016. Gli indicatori presentati in questa seconda edizione sono relativi ai temi territorio, popolazione, scuola, stabili e alloggi, attività economiche e contribuzioni. La pubblicazione offre una panoramica aggiornata ed estesa sull’evoluzione demografica, territoriale ed economica della città: in particolare, i dati presentati nella prima edizione sono stati ampliati con un’analisi del gettito fiscale urbano, che permetterà di consolidare le riflessioni strategiche relative ai progetti di sviluppo della città.

La popolazione di Lugano al 31 dicembre 2016 contava 68'387 unità, con una diminuzione della popolazione di 290 unità. Gli arrivi sono stati 5'900, le nascite 495, le partenze 6'024, i decessi 661, le persone unite in matrimonio 566, mentre le persone divorziate sono state 262. Le naturalizzazioni sono state 291.

Si rileva una dinamicità nei movimenti della popolazione pari al 22% circa, dovuta principalmente a movimenti interni alla città. Nonostante da diversi anni la crescita economica sia rimasta su livelli moderati, le attività economiche hanno raggiunto le 17'250 unità, registrando una crescita pari all’1.2% (+197 unità). Fra le attività economiche che evidenziano una crescita sopra la media, il primato appartiene al settore dell’energia (+12,1%), mentre le attività legate al commercio all’ingrosso (-1,9%) e al dettaglio (-0.6%) mostrano la maggiore diminuzione relativa.

