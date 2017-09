La Clinica Luganese Moncucco si allarga

Un nuovo grande progetto quello presentato oggi dalla Clinica Luganese Moncucco. Un progetto di sviluppo delle proprie infrastrutture che, oltre ad offrire spazi più grandi e accoglienti a pazienti e collaboratori, permetterà, con l’edificazione del nuovo stabile, di riordinare i parcheggi a disposizione liberando un’ampia area dove verrà realizzato un parco naturale aperto a tutta la popolazione.

Le motivazioni

Dal 2004, la Clinica è notevolmente cresciuta in termini di numero di ospedalizzazioni, di trattamenti ambulatoriali erogati e di collaboratori ai quali viene garantito un posto fisso. Lo sviluppo conosciuto nel nuovo millennio ha portato la Clinica ad essere il secondo istituto sanitario ticinese in relazione ai posti letto offerti e la prima struttura sanitaria del Cantone per dimensioni e attività sanitaria. A ribadirlo il direttore della Clinica, Christian Camponovo: “Negli anni abbiamo assistito ad una crescita regolare e costante della nostra struttura tale da dover progettare degli ampliamenti per poter continuare a garantire anche in futuro la qualità dei nostri servizi. L’attività dovrà continuare a svilupparsi soprattutto nei settori in cui la Clinica eccelle per le prestazioni offerte, ovvero la medicina del tratto gastro-intestinale, l’urologia e la geriatria”. Un aumento degli spazi di cui si dispone sarà necessario anche per far fronte ai crescenti impegni in ambito formativo.

Il progetto

Ma cosa prevede esattamente il progetto? Per soddisfare i suoi bisogni nei prossimi anni, la Clinica intende realizzare uno stabile di 4 piani posato su pilastri che prevede una parziale copertura dei parcheggi già esistenti. Uno o due piani saranno destinati ad accogliere i reparti acuti a minore intensità, gli altri saranno adibiti ad attività ambulatoriali, studi medici e servizi amministrativi. Il tutto su una superficie lorda di 3.800 metri quadri. Sul fronte parcheggi attualmente se ne dispongono 234, alcuni riservati unicamente a medici e collaboratori, gli altri a pazienti e visitatori. Il progetto presentato durante la conferenza stampa prevede la realizzazione di due piani interrati. La realizzazione dell’autosilo e, il conseguente riordino dei parcheggi, permetterà di liberare interamente l’area dove sorgeva l’ex Clinica San Rocco in cui verrà realizzato un parco fruibile da tutta la popolazione. Un parco naturale la cui progettazione è stata affidata all’architetto paesaggista Paolo Bürgi, in modo che si possa integrare al meglio nel tessuto urbano del quartiere. La realizzazione del parco potrà collegare tra loro le altre zone verdi nelle vicinanze creando così un luogo di svago e che funga da punto d’incontro aggregativo per gli abitanti della zona.

Costi e tempi

La prossima settimana verranno presentate le due singole domande di costruzione, una per l’autosilo e una per il parco. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di circa 20 milioni, cifra che però potrebbe essere destinata a crescere qualora subentrino nuove esigenze. Sui tempi è difficile stabilirlo ad oggi, realisticamente si può ipotizzare la conclusione dell’opera tra il 2020 e il 2021.