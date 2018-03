La Via Crucis per le strade della città

Nonostante le avverse previsioni meteo, diverse centinaia i fedeli che nella serata del Venerdì Santo hanno partecipato alla tradizionale Via Crucis per le vie cittadine. Presieduta da mons. Valerio Lazzeri, la processione ha percorso un lungo cammino rivivendo la Passione di Gesù Cristo, come affermato dal Vescovo all’inizio della celebrazione: «Noi non siamo qui per una rievocazione storica del passato, per un tentativo di ricostruire esteriormente le tappe del cammino di Gesù, dal momento del suo arresto nel Getsemani, fino alla sua deposizione nel sepolcro. Non siamo noi a riportare in vita i fatti, ma sono i fatti stessi di cui facciamo memoria a ricostruirci, a rigenerarci interiormente, a ridare alla nostra vita la possibilità di ricollocarsi dentro un disegno di salvezza, all'interno di uno spazio di verità».

Così, il popolo silenzioso, partendo dall’alto della chiesa di San Nicolao a Besso, ha seguito la croce attraversando le vie della città, facendo tappa nella cattedrale e in Sant'Antonio in piazza Dante, fino ad arrivare, attraversando il lungolago, in Santa Maria degli Angioli, dove si è conclusa la funzione del Venerdì Santo.

Durante tutto il percorso, la preghiera è stata accompagnata dai canti del Coro di CL diretto dal maestro Rezzonico; nelle quattro stazioni particolarmente intenso l’ascolto di alcune meditazioni di Charles Péguy, di Anton Cecov, di François Mauriac, di Luigi Santucci, di Mario Luzi e di Olivier Clément.

Profonde e dirette le parole di mons. Lazzeri che hanno aiutato i presenti a ripercorrere gli ultimi attimi della vita di Gesù come se avvenisse “qui ed ora”.

S.G.