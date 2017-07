La fattoria Alma diventa cosmopolita

di Francesco Mirabella

Provengono dalla Croazia, dalla Spagna e dagli Stati Uniti i 6 volontari che, tramite il Servizio civile internazionale (SCI), saranno ospiti della fattoria Alma (Azienda agricola Alta Magliasina) a Breno nei giorni che vanno dal 23 luglio al 5 agosto. Un appuntamento ricorrente negli ultimi anni, come ci conferma Giovanni Berardi, coordinatore del particolare progetto: «Da 15 anni ospitiamo diversi giovani presso la nostra azienda impiegandoli in lavori semplici, dal raccogliere la legna al ripulire il castagneto. Devo dire che sono giovani motivati e volenterosi che fanno gruppo e lavorano in armonia tra loro. Negli anni abbiamo condiviso diverse simpatiche esperienze, ad esempio, quando arrivano chiedo sempre di cucinare un piatto tipico del loro paese e alcuni dei membri che si sono conosciuti in occasione di questo progetto sono poi diventati coniugi. Un’esperienza arricchente sia per noi che per loro».

Scambi interculturali

Lo SCI Svizzera è un’associazione, non a scopo di lucro, impegnata da più di novant’anni negli scambi interculturali, nella risoluzione non-violenta dei conflitti e nello sviluppo sostenibile. Invia volontari motivati in campi di volontariato o in progetti a lungo termine su scala mondiale e, attraverso la coordinazione di campi in Svizzera, sostiene progetti ecologici, sociali e culturali. Ogni anno circa 150 volontari dalla Svizzera sono coinvolti in progetti all’estero e 150 volontari internazionali si trovano impegnati in progetti in Svizzera. Lo SCI internazionale è una rete di circa 40 branche nazionali e lavora con 90 organizzazioni partner in altri paesi. Ogni anno vengono organizzati circa 1.000 campi. L’Associazione ha ottenuto il certificato Intermundo-SQS, il quale attesta che lo SCI Svizzera lavora nel rispetto di standard di qualità elevati, regolarmente verificati da un organismo esterno.