La Galleria di Lugano torna alla luce

È stata inaugurata ieri la Galleria di Lugano, storico passaggio pedonale della città, situato tra via Canova, via Vegezzi e via della Posta, riportato agli antichi splendori grazie.

La copertura a T, con il suo significato storico e architettonico, necessitava di un intervento che ne valorizzasse gli spazi. Essenziale, a questo proposito, il ricorso alla luce naturale che riempie l’ambiente attraverso le mattonelle in vetrocemento e a un nuovo concetto di illuminazione artificiale che combina le esigenze delle diverse funzioni e dei diversi momenti che si articolano attorno a questo fulcro urbano. Luce naturale e artificiale che continuamente dialogano con l’installazione artistica realizzata da Mariapia Borgnini.

“Il recupero di spazi del centro cittadino è soprattutto un’operazione di vivificazione e non mera opera di ristrutturazione. Come a dire: reinterpretare l’ambiente fisico come “contenitore” di vita, di quotidianità armonica, di passaggi e di incontri” ha dichiarato l’Architetto Piero Conconi.

All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Lugano Marco Borradori e varie autorità cittadine, a testimonianza del valore storico di questo luogo tanto caro ai luganesi. "L’abile restauro di questa struttura rappresenta bene anche la volontà della Città - unita a quella di molti privati sensibili all’estetica e all’urbanistica - di conservare e valorizzare le bellezze architettoniche presenti nel nostro Comune", ha dichiarato Marco Borradori. "Il mio auspicio è che questo luogo possa continuare a rappresentare per molto tempo ancora, con i suoi ristoranti, negozi e attività commerciali, un punto di riferimento per la vita sociale e aggregativa di Lugano".

L’evento è stata anche l’occasione per presentare il volume “Riflessi – risanamento della Galleria pedonale di Lugano 1931-2017” che ripercorre la storia dello storico angolo cittadino, grazie a un ricco apparto iconografico e a contributi di Riccardo Bergossi, Laura Ceriolo, Marco Franciolli, Stefano Bernasconi e Claudia Orellana.

(Red)