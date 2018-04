«La nostra Grotta di Lourdes ora è stata svuotata»

Errare è umano, ma perseverare è diabolico. È un detto che purtroppo calza a pennello a quanto è accaduto nuovamente a Melide, dove i soliti ignoti hanno preso di mira per la seconda volta, nel giro di pochissimi giorni, la cappella della Madonna di Lourdes (conosciuta come la “cappelletta”). Come avevamo già riferito nell’edizione di venerdì del Giornale del Popolo, nei giorni scorsi era stata trafugata la statua di Santa Bernardetta, mentre nella notte tra sabato e domenica è stata asportata anche la statua che raffigura la Madonna.

«Un dispetto, un atto di disprezzo, una sfida verso la religiosità e verso l’Autorità costituita? Cosa possa portare ad azioni di questo tipo è difficile da immaginare», ha osservato con estrema amarezza il vicepresidente del Consiglio parrocchiale di Melide, Abbondio Adobati.



Tuttavia, ha continuato Adobati, «nella comunità di Melide c’è dolore, ma già si manifesta la volontà di onorare al più presto la Grotta con una nuova statuetta della Madonna e una nuova statuetta di Bernardetta. Nemmeno è spenta la speranza che gli autori del gesto si ravvedano riponendo le due statue nella Grotta, che nel suo secolo di vita è stata luogo di preghiera, conforto e speranza per tante persone».

Continua a leggere sul GdP di oggi