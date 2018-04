La piccola ape dell'Oratorio ha fatto il pieno di umanità

Tutto era partito da un pacchetto di merendine (già aperto) donato con tutto il cuore da una bambina. “CUOResima”, il progetto che ha visto l’ape dell’oratorio raccogliere oggetti casalinghi e beni alimentari per le famiglie bisognose del Luganese durante la Quaresima è nato così ed è sopravvissuto alle festività continuando… a ronzare per le vie cittadine. Ma, facciamo un passo alla volta. Ritorniamo da chi ha avuto l’idea di trasformare il periodo pasquale in un vero e proprio tempo di rinascita per quanto riguarda i valori, i sentimenti e la generosità: don Emanuele Di Marco, direttore dell’Oratorio. «Non so veramente spiegare tutta la gioia ricevuta – ci dice il prete –. Abbiamo iniziato il tutto con una semplice attività pensata per i ragazzi, per far ragionar loro che attorno a noi ci sono persone che soffrono, che non sono così fortunate. Che esiste la povertà anche nella nostra Città. L’interesse che ha invece suscitato ha lasciato a bocca aperta anche noi che abbiamo investito il nostro tempo in questa idea, portando un piccolo aiuto alle famiglie che ne avevano bisogno». La piccola apecar, operosa grazie alla collettività, ha sempre avuto il bagagliaio pieno di donazioni. «Siamo riusciti a comporre oltre 200-250 sacchetti della spesa. Ogni sera partivamo con il mezzo pieno di ogni genere alimentare o di prima necessità. Siamo passati dalle 10 famiglie iniziali, quelle che si erano iscritte o che sapevamo in difficoltà, a oltre 30 nuclei famigliari. In tanti si sono commossi da questa vicinanza, a volte bastava solo uno sguardo, le parole non erano necessarie, per capire il bene che stavamo facendo». Tutto è stato fatto in modo discreto, due chiacchiere di conforto e poi si il piccolo veicolo dell’Oratorio ripartiva verso un’altra famiglia. «È vero, alcune sere andavamo da più persone. Come detto prima, in moltissimi hanno aderito alla nostra proposta. È stato curioso anche il tipo di alimento che veniva portato, non solo pacchi confezionati, ma c’era anche la signora che ha portato l’affettato preso in macelleria o l’ortolano che ha donato della frutta o della verdura fresca».

Concretezza e solidarietà

I ragazzi, la popolazione, alcuni commercianti hanno dunque dimostrato, in modo concreto, che donando ognuno qualcosa, seppur piccolo, si possono raggiungere grandi obiettivi. Per questo motivo il progetto non passa agli archivi. Cosa questo significhi, ce lo spiega sempre don Emanuele: «Continueremo sicuramente, stiamo valutando solo come fare. L’idea è quella di essere presenti all’esterno di alcuni supermercati (stiamo ancora identificando i luoghi), coinvolgendo i ragazzi che quest’anno si apprestano a ricevere la Cresima. Sarà un modo per crescere maggiormente, non solo per loro, ma anche per le persone che entrano nel negozio: partecipare alla nostra iniziativa vuol dire pensare di fare la spesa per qualcun altro, qualcuno che non si conosce, ma al quale si vuole dare qualcosa. Poi il sacchetto lo lasciano nel baule dell’ape. E come è successo durante il periodo pasquale andremo noi a casa delle persone. Sono in molti i cittadini che hanno bisogno del sostegno di qualcuno, magari è il nostro vicino di casa. Anche per questo motivo siamo convinto nella nostra idea e la nostra ape proseguirà il suo viaggio verso le case dei bisognosi. Se qualcuno che adesso è in difficoltà avrà trovato uno sbocco, una vita migliore, ben venga sennò noi siamo pronti per metterci a disposizione dei meno fortunati».

(mabo)