La regione di Lugano in una "L"

(LE FOTO) È stato presentato questa mattina il nuovo brand di Lugano Turismo. Un nuovo veicolo per pubblicizzare l'offerta e le idee del marchio "My own Lugano Region".

Sfoglia la gallery

Un nuovo brand, un nuovo modo per proporsi al mondo, per dire a tutti (dal potenziale turista che ha sentito parlare di Lugano e dei suoi dintorni, ma che ancora non vi hanno fatto visita, a chi Lugano già la conosce bene) che Lugano c'è. E che ha molto da offrire. "My own Lugano Region" recita un marchio legato al territorio, la vera ricchezza da cui bisogna partire per fidelizzare il visitatore ed esaltare ciò che si è e si ha.

L'Ente turistico di Lugano ha, da oggi, un nuovo veicolo che ne pubblicizza l'offerta, la proposta, le idee, i sogni. Una "L" declinata in vari modi che ne caratterizza i punti di forza, che renderà ogni componente (territoriale, regionale e istituzionale) a lui legata più forte e soprattutto più visibile e riconoscibile.

Un brand che è un veicolo per aprirsi verso l'esterno, ma anche per relazionarsi di più e meglio con chi a Lugano e nel Luganese vive la sua quotidianità. Un brand che crescerà assieme e parallelamente ai prodotti che nel tempo verranno immessi sul mercato del turismo.

E momento non fu mai più propizio: i dati legati al turismo sono emblematici e positivi. Cavalcare l'onda del successo era pertanto non solo necessario, ma doveroso. Il prodotto, concepito da Fabio Caselli, è stato presentato stamattina. E prestissimo verrà svelato e pubblicizzato anche all'estero, partendo dagli USA (New York), passando poi dal resto dell'Europa e dall'Oriente.

(GAB)