La storia letta attraverso la dogana

di Gabriele Botti

Se ne sta lì da quasi 70 anni, adagiato placido e serioso sulla sponda destra del Ceresio, ai piedi di un bosco che lo incastona nel verde. Una sede davvero suggestiva che già di per sé rappresenta un’attrazione. Il Museo delle dogane di Gandria ha appena riaperto i battenti, confermando le novità che aveva portato in dote 12 mesi fa quando, di fatto, nacque una nuova entità. Nel febbraio 2017 la Città di Lugano e l’Amministrazione federale delle dogane hanno infatti siglato la Convenzione che ne affida la gestione al Museo delle Culture di Lugano.

Si disse allora: «In un contesto culturale sempre più “competitivo”, i musei più piccoli, quelli cioè non dotati di personale e di mezzi propri sufficienti a produrre ed elaborare attività innovative, sono in qualche modo costretti a trovare forme di collaborazione che permettano loro di crescere senza smarrire la propria identità e la propria missione». Dopo un anno il bilancio è nettamente positivo, i risultati sono arrivati e le prospettive sono buone. Propositi solidi su cui, del resto, si basa una Convenzione in cui sono stati definiti obiettivi e modalità di sviluppo per i prossimi 3 anni.

Tradizione, folklore, cultura

Il Museo delle dogane continuerà anche nella stagione 2018-2019 a favorire una riflessione articolata sulla storia locale, sulle tradizioni e sul folklore cui è legata l’attività del doganiere e della guardia di confine e della loro eterna controparte: il contrabbandiere. Ma sarà anche una finestra aperta sulle tematiche dell’economia e della cultura del confine.