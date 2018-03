"L'aeroporto può fare fronte ai suoi impegni"

Nuova polemica velenosa sull’aeroporto di Lugano, in vista della discussione per il voto del Consiglio comunale sul Piano di rilancio dello scalo (in una delle prossime sedute e non in quella di stasera) e dopo le dichiarazioni del Governo cantonale, che alla fine dell’anno scorso si è detto disposto a ricapitalizzare lo scalo, che di sicuro non se la sta passando bene a causa del grounding di Darwin Airline e le esitazioni di SkyWork, che non ha ancora annunciato se intende riprendere o meno il volo per Ginevra.

Ad accedere la miccia sono stati Demis Fumasoli (PC), Simona Buri (PS) e Jacques Ducry (Indipendente), che in un’interpellanza hanno insinuato che la LASA, la società municipalizzata che gestisce lo scalo, potrebbe addirittura depositare i bilanci (in pratica fallire).

LASA: «Si strumentalizza»

A strettissimo giro di posta è arrivata la risposta abbastanza del presidente del CdA di Lugano Airport, Emilio Bianchi, secondo cui LASA «è assolutamente in grado di far fronte con la propria liquidità a tutte le spese correnti, oneri, salari, prestazioni di fornitori. Non vi sono posizioni creditorie di terzi che in qualche modo potrebbero compromettere la sua attività operativa; in particolare non vi sono debiti verso banche o istituti finanziari». Quanto a un’altra insinuazione dei socialisti, ha aggiunto Bianchi, «la società ha richiesto al Municipio la postergazione del suo credito correntista unicamente per permettere il rispetto delle norme del Codice delle Obbligazioni in relazione alle esigenze di continuità aziendale». Ragione per cui, ha concluso il presidente dell’aeroporto, «si deplora che questa situazione venga strumentalizzata per mettere in cattiva luce l’attività della società in questa difficile situazione osservando che queste notizie potrebbero rendere molto difficili i rapporti con partner nazionali e internazionali quali fornitori di servizi e beni essenziali per le operazioni di volo».



Il PS: «Si vogliono iniettare altri soldi pubblici»

Ma i socialisti, al completo, hanno rincarato la dose, sostenendo che il Municipio sta già lavorando a un messaggio per la ricapitalizzazione dello scalo.

(gpa)