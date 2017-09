Leva l'ancora il battello per i pendolari

Prenderà il via lunedì, il 2 ottobre, il nuovo servizio di trasporto che collegherà Porto Ceresio al Pian Scairolo. Il tutto per un periodo di prova di 3 mesi. Prima settimana gratuita.

La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) e il Comune di Porto Ceresio hanno incontrato ieri la delegazione di Trenord Italia in vista della nuova tratta ferroviaria Varese-Porto Ceresio, i cui lavori termineranno a fine dicembre.

"Grazie a questo ulteriore collegamento a Porto Ceresio sarà possibile incrementare le collaborazioni con pacchetti turistici alla scoperta del suggestivo Borgo di Porto Ceresio oltre a quelli per una maggiore mobilità dei pendolari. Sicuramente un maggior sviluppo di offerte turistiche grazie anche al collegamento con Malpensa", sottolinea la SNL.

Società che, sempre ieri e sempre con il Comune di Porto Ceresio, ha incontrato anche la Mobilità aziendale in vista del nuovo servizio di trasporto per pendolari che collegherà, a titolo sperimentale per 3 mesi, a partire da lunedì 2 ottobre, la stessa Porto Ceresio al Pian Scairolo.

La prima settimana sarà gratuita per tutti, mentre una seconda sarà in omaggio a chi farà l’abbonamento mensile di 130 franchi. L’abbonamento include il servizio di trasporto via lago (2 corse al mattino 06:25 e 07:40 da Porto Ceresio e 3 corse alla sera 17:00, 18:00, 19:00 da Morcote) e include il parcheggio a Porto Ceresio.

Maggiori informazioni sul progetto sul sito www.lakelugano.ch.

(Red)