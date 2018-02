Via libera al progetto Parco Viarno

di Giacomo Paolantonio

«Sotto l’albero Lugano si regala un nuovo parco». Così avevamo titolato, sul Giornale del Popolo del 10 dicembre 2013, all’indomani della votazione unanime del Consiglio comunale con cui si dava il via libera alla pianificazione del progetto Viarno di Pregassona, che diventerà, un giorno, il secondo parco per dimensione della Città. Un’oasi verde dentro un comprensorio fortemente urbanizzato, che avrà un’estensione quasi pari alla metà di quella del Parco Ciani.

Un giorno che ora diventa finalmente più vicino, visto che il Consiglio di Stato, oltre quattro anni dopo, ha appena approvato a sua volta la relativa variante di Piano Regolatore, seppure imponendo qualche modifica d’ufficio rispetto a quanto deliberato da Lugano. In particolare sull’istituzione del vincolo di pubblica utilità sui terreni interessati e sul tracciato del Piano regolatore c’erano stati dei ricorsi, ma che alla fine non hanno sortito grossi effetti.

Infatti, ha spiegato al Giornale del Popolo il capodicastero sicurezza e spazi urbani, Michele Bertini, «il Consiglio di Stato ha accettato praticamente in toto quanto proposto dalla Città, ma ha deciso d’ufficio di chiarire meglio il vincolo per proteggere la Casa Rossa, anche se il Municipio aveva già messo nero su bianco che sarebbe stata mantenuta». Ad ogni modo, ha aggiunto il vicesindaco di Lugano, «questa decisione del Governo - con l’auspicio comunque che non ci siano altri ricorsi - arriva proprio con una tempistica felice. Proprio in questi mesi la Città ha stanziato, dopo anni di risparmi, un credito di 4,3 milioni di franchi per risanare, nel corto e medio termine, i parchi pubblici della Città. Oltre ai lavori di manutenzione, questi fondi servono per un ampliamento del Parco di Villa Costanza e appunto per l’avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo Parco Viarno di Pregassona».