L'incontro accende gli animi

di Mauro Botti

Il 12 marzo sarà il giorno zero per i commerci del centro? Lugano potrà fregiarsi del marchio di “Città turistica” rivendicato dai commercianti di Piazza Cioccaro, via Cattedrale, via Motta e salita Chiattone? E, infine, i negozi potranno restare aperti anche la domenica? Le risposte a queste domande le potrà dare solo il Municipio, il quale ha organizzato una tavola rotonda al LAC, per analizzare la crisi che sta attraversando da qualche anno il settore della vendita.

Cambi orario, non cambi nulla

Le associazioni storiche cittadine saranno presenti all’incontro, come ci spiega Paolo Poretti, presidente della Società dei commercianti di Lugano: «Sarà un dibattito aperto, staremo a sentire quello che gli altri hanno da dire. Vedremo in seguito se e come intervenire. Questo perché abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con i municipali. Lunedì prossimo, per quanto riguarda il nostro gruppo, non ci cambierà la vita». E su chi chiede un cambiamento degli orari, Poretti ci dice che «sono deroghe che si chiedono da oltre 20 anni ma che non hanno mai portato a niente. Sugli orari di siamo fermi al palo».

Città turistica? Mai

Un altro punto centrale è quello di rendere Lugano Città turistica ma, come ci spiega Edy Pessina, presidente dell’Associazione Via Nassa, già in passato si era cercato di raggiungere questo obbiettivo senza poterlo però raggiungere. «Chi chiede questa cosa non è ben documentato: non è possibile che questo accada perché non è previsto dal punto di vista normativo, la legge non lo consente», precisa Pessina. Qualcosa di più concreto affligge gli animi della via più rinomata del centro: «Ci preoccupa molto la dislocazioni di alcuni uffici comunali all’interno delle torri del Polo sportivo di Cornaredo. Perderemo sicuramente l’afflusso di persone soprattutto sul mezzogiorno. In un incontro con l’Esecutivo avevamo già sottoposto questo nostro cruccio». Oltre a ciò via Nassa vuole tornare a rifiorire: «Puntiamo a riportare il verde davanti ai nostri negozi, come in passato. Vogliamo cose concrete e fattibili. Vedremo se durante la serata avremo modo di toccare anche questo punto che ci sta molto a cuore».

La politica deve muoversi

Alla serata del 12 parteciperà anche Bruno Balmelli, noto commerciante della Città, che conosce a fondo le problematiche legate attorno al settore della vendita. «Ho chiesto al Municipio se fosse possibile avere il programma dell’incontro ma... non esiste. Andranno a braccio (sorride, ndr.). Sarà comunque un’occasione unica: dovremo essere dei commercianti uniti per costruire qualcosa insieme alle istituzioni, non per contrastarle». Ma Balmelli non demorde: «Sono rimasto molto deluso dai nostri politici in passato, non mi aspetto che facciano qualcosa ma ora desidero avere delle risposte concrete. Non devono più parlare, devono agire. Inoltre la smettano di fare dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra: noi non siamo e non saremo mai come Zurigo, non abbiamo la massa critica per poter arrivare al livello della svizzera interna. E per quanto riguarda i trasporti pubblici, be’, stendiamo un velo pietoso».

Legge e turismo

Il diritto federale definisce, fino ad oggi, “regioni a carattere turistico” tutte quelle località in cui il turismo ha un’importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli e numerose fluttuazioni stagionali. Ma, c’è un ma: il Consiglio federale designa queste regioni solo dopo aver ascoltato i Cantoni. Per quanto riguarda il Ticino il concetto è ripreso nella nuova Legge cantonale sull'apertura dei negozi, il cui regolamento dovrà definire se Lugano potrà aderire o meno ai parametri per definirsi “località turistica”.