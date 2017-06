Livelli di guardia per il Ceresio

(LE FOTO) Il Cassarate è in piena e MeteoSvizzera ha innalzato a 3 il grado di allerta per il lago di Lugano. In serata si attendono altre precipitazioni e temporali.

Le forti piogge che hanno colpito il Ticino, e non solo, a partire da questa notte hanno creato non pochi problemi in diverse zone del Cantone. Stando a MeteoSvizzera, rispetto alle previsioni le precipitazioni più abbondanti sono cadute più a sud, interessando soprattutto il Ticino centrale (totali di 60-80 mm da martedì sera a mercoledì mattina alle 9, con punte di 100-120 mm sul Locarnese) e il Sottoceneri (50-80 mm). Nelle valli superiori i quantitativi variano dai 40 ai 70 mm.

Ma, sempre secondo le previsioni, il transito del fronte vero e proprio è atteso solo per questa sera, perciò l'allerta viene mantenuta. Su tutte le regioni allertate sono ancora possibili temporali localmente forti, ma meno estesi rispetto alla prima fase. In totale sono attesi altri 20-60 mm, ma a causa del carattere temporalesco delle precipitazioni sono possibili accumuli localmente maggiori e forti intensità sul breve periodo.

Allerta piene Le abbondanti piogge già cadute e quelle che ancora devono venire fanno temere per i vari corsi d'acqua e anche per i laghi. Per i fiumi Ticino e Maggia, come pure per il Lago Maggiore, vige il grado di pericolo 2. Per il Lago di Lugano vige ora addirittura il grado di pericolo 3. Già nelle scorse ore i corsi d’acqua hanno reagito con forti aumenti delle portate alle piogge intense cadute da martedì. I livelli dei corsi d’acqua di piccole dimensioni del Sottoceneri hanno raggiunto mercoledì mattina il grado di pericolo 2 (Cassarate) o 3 (Magliasina). Le elevate portate in entrata hanno causato un aumento dei livelli delle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano. Quest’ultimo (vedi foto) si trova da mercoledì mattina nella fascia di pericolo 2. Previsioni Le portate dei fiumi Maggia e Ticino contunueranno a salire e probabilmente mercoledì sera raggiungeranno il grado di pericolo 2. Secondo le previsioni fornite intorno a mezzogiorno, i picchi delle portate saranno leggermente inferiori rispetto a quanto indicato in precedenza. Le portate elevate causeranno un ulteriore innalzamento del livello delle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano. Nella notte su giovedì il Lago Maggiore supererà probabilmente il valore soglia del grado di pericolo 2 e il Lago di Lugano quello del grado di pericolo 3. i livelli massimi dei laghi sono attesi nella notte su venerdì. Un pericolo di piena persiste per i corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in Ticino, Vallese, Grigioni e al nord delle Alpi.

(Red)