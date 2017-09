Losanna dice no alle palazzine di Gandria

Il 28 agosto scorso il Tribunale federale ha emesso la sentenza sulle palazzine di Gandria, respingendo il ricorso di diritto amministrativo dell’architetto Lo Riso contro le precedenti decisioni comunali e cantonali. A darne notizia oggi è l'associazione VivaGandria, per la quale la sentenza rappresenta "un passo importante per la salvaguardia del paese, che chiude il primo capitolo di una lunga telenovela".

"Chiuso questo capitolo - scrive in una nota stampa il sodalizio - se ne apre verosimilmente un altro: la protezione integrale del villaggio ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 1997". Una protezione che i residenti di Gandria hanno chiesto al Governo nel 2008 attraverso una petizione. "Sono passati nove anni e il Governo non ha mai dato risposta, nonostante la Costituzione riconosca ai cittadini il diritto di ottenerla entro un termine ragionevole", osserva VivaGandria.

In seguito, si fa sapere, nell’ambito di varie procedure, la Città di Lugano è stata invitata più volte dalle Commissioni federale e cantonale del paesaggio a modificare il Piano regolatore per il comparto sul quale dovevano sorgere le palazzine: senza esito. "Sia il Cantone che il Comune hanno dunque abdicato alle loro prerogative politiche lasciando la patata bollente nelle mani del potere giudiziario: un brutto spettacolo".

Il 6 luglio scorso, continua l'associazione, il consigliere comunale Giordano Macchi (PLR) ha inoltrato al Municipio un’interrogazione per chiedere di utilizzare lo strumento della “zona di pianificazione” sul comparto e di valutare la questione di un possibile esprorio. "Auspichiamo che, almeno questa volta, l’Esecutivo comunale dia una celere risposta per farci sapere quali sono I suoi progetti per Gandria".

(Red)