Lugano: 14,5 milioni per i parchi gioco

La Città di Lugano stanzierà 6,5 milioni di franchi nella prima fase del progetto atto a mantenere in buono stato i parchi gioco delle sedi scolastiche e dei diversi quartieri cittadini per i prossimi 4 anni. Lo ha deciso oggi, giovedì, l'Esecutivo, licenziando il messaggio municipale relativo al credito quadro destinato agli interventi di manutenzione prioritari nei parchi gioco cittadini.

A questa prima fase ne seguiranno altre due, per un totale di 14,5 milioni di franchi per i prossimi 10 anni. Gli interventi pianificati riguarderanno i campi rionali, le aree gioco delle sedi scolastiche e i parchi gioco nei diversi quartieri sul territorio. Lugano oggi conta 157 tra aree gioco e campi rionali, con un numero di attrezzi ludici di oltre 700 unità. I lavori prioritari saranno realizzati tra il 2018 e il 2021, con il credito previsto dal messaggio municipale in oggetto. In particolare, oltre agli interventi di sostituzione delle pavimentazioni, la realizzazione di sottostrutture, il modellamento di terreni e la posa di nuove attrezzature, è prevista la progettazione di un nuovo “parco giochi per tutti” a Molino Nuovo, nei pressi di via Brentani. Quest’area è pensata come sostegno all’integrazione di persone con difficoltà di varia natura, sia fisiche sia mentali, ed è stata pianificata dopo che il Municipio ha accolto la mozione del 2012 di Maddalena Ermotti-Lepori, “Un nuovo campetto a Molino Nuovo invece di una sala multiuso”. L’Esecutivo considera tali strutture di grande importanza per la collettività e intende estenderle a tutto il territorio cittadino con l’inserimento, a lungo termine, di uno di tali parchi in ogni quartiere.

(Red)