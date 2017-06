Lugano-Besso: allarme bomba?

Importante spiegamento di agenti di Polizia in questo momento all’altezza del semaforo a Lugano Besso prima del tunnel ferroviario (scendendo). Chiuso l’attiguo parcheggio. Si presume possa trattarsi di un allarme bomba, ma sinora non si hanno ulteriori informazioni dalle forze dell’ordine, che stanno proprio procedendo in questi minuti a controllare la zona. La zona è stata isolata. Piazzale Besso, via Basilea e via Sorengo sono state chiuse da diverse pattuglie della Polizia Cantonale e della Comunale. Anche il binario 3 e 4 della stazione di Lugano sono stati chiusi. Le auto vengono fatte ritornare sui loro passi. Le operazioni si svolgono con tranquillità.

Come capita in questi casi un gruppo di artificieri specialisti giungerà da Zurigo in appoggio a quelli Ticinesi. Sul posto anche il treno di spegnimento della difesa dell’impresa FFS oltre agli agenti della Polizia Ferroviaria

(Redazione)