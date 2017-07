A Lugano emerge una... cannuccia!

Nelle acque del Ceresio, di fronte alla Rivetta tell, è dunque apparsa la famosa "cannuccia", un'installazione di circa 7 metri di altezza per 1 metro, realizzata dal Laboratorio Creativo della città di Lugano (CLAB), che vuole invitare idealmente il pubblico del festival a "dissetare" la loro voglia di divertimento. Da oggi sarà quindi possibile ammirare l'opera passeggiando tranquillamente per il lungolago cittadino.

(Red)