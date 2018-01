Lugano, inaugurato il Tertianum Parco Maraini

(LE FOTO) Il centro abitativo e di cura per gli anziani, completamente ristrutturato, offre due settori in cui gli ospiti potranno soggiornare: il reparto cure e gli appartamenti protetti.

È stato inaugurato oggi, dopo completa ristrutturazione, il Centro abitativo e di cura Parco Maraini, gestito da gennaio 2017 dal gruppo Tertianum AG, leader svizzero nel settore dei servizi concernenti assistenza e cure per la terza e quarta età.

"È qui che voglio vivere": con questo slogan Tertianum vuole specificare che nelle sue strutture si offre una casa a persone con un proprio vissuto, dove potranno continuare a vivere secondo le proprie abitudini ed esigenze, mantenendo un’elevata qualità di vita.

All’interno sono stati creati due settori distinti in cui gli ospiti potranno soggiornare. L’offerta comprende un reparto cure, per gli ospiti che necessitano di un sostegno sanitario maggiore, e una parte adibita ad appartamenti protetti, per coloro che pur essendo in grado di vivere indipendentemente, vogliono garantirsi la sicurezza.

Reparto cure

Tertianum Parco Maraini offre oggi un moderno e ampliato reparto cure con arredamenti e attrezzature che corrispondono ai più attuali standard sanitari. Dai 53 posti letto della antecedente struttura, si è passati a 83, suddivisi in varie tipologie di camera.

Gli ospiti potranno soggiornare in camere all’interno di bilocali con bagno in comune, in camere standard (23-38 m2) o in camere delux (64 m2).

Appartamenti protetti

Il nuovo Tertianum Parco Maraini mette a disposizione 7 appartamenti di varia metratura (32m2-94m2), privi di barriere architettoniche e dotati di allarme sicurezza 24/24 h al quale risponderà il servizio Spitex interno. Tutti gli ospiti degli appartamenti potranno usufruire di vari pacchetti alberghieri comprendenti ad esempio la pulizia settimanale degli spazi abitativi, lavaggio della biancheria, pasto principale giornaliero.

A completare l’offerta del Centro, il Ristorante Bistrò Parco Maraini. Aperto al pubblico esterno 7/7 giorni, sarà gestito in collaborazione con Pro Senectute. Lo spazio sarà a disposizione per banchetti ed eventi.

Previste tre nuove aperture

Il Centro abitativo e di cura Parco Maraini è il primo del Gruppo Tertianum presente nel Sottoceneri. Nei prossimi anni sono infatti previste tre nuove aperture: “Comacini” a Chiasso con 90 appartamenti protetti e 30 posti letto nel reparto cure, “Residenza du Lac” a Paradiso con 60 appartamenti protetti e 40 posti letto e “Cornaredo” a Lugano con 49 soluzioni abitative 54 letti di cura di cui 14 adibiti ai malati di Alzheimer.

(Red)