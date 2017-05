Lugano, "La Città più sicura della Svizzera"

di Giacomo Paolantonio

Caso mai non lo sapesse ancora qualcuno, Lugano, stando alle statistiche, è la città più sicura della Svizzera (si vedano le edizioni del 4 agosto 2016 e del 27 febbraio 2017). Un primato questo che nel 2016 è stato migliorato, come hanno avuto modo di ribadire i vertici della Polizia Polo della Regione III, ovvero quella di Lugano, che hanno stilato il primo bilancio d’attività dopo con la riforma che ha portato alla regionalizzazione delle gendarmerie.

Essa ora permette agli otto corpi strutturati del distretto (le ex polizie intercomunali) di intervenire, in casi ben specifici, anche al di fuori della loro giurisdizione. Inoltre diversi reati che prima dovevano passare per il vaglio del ministero pubblico, ora possono essere sanzionati direttamente dalle autorità comunali, con notevole sgravio di oneri per la magistratura. "Siamo riusciti a partire col piede giusto", ha affermato il maggiore Roberto Torrente, comandante della Polizia cittadina. "C’è stata la necessaria determinazione, anche grazie alla sincera amicizia che c’è tra i comandanti. Un fatto non scontato, stando a quello che si sente affermare in altre realtà", ha rilevato Torrente. Solamente gli interventi extragiuridizionali all’interno della Regione III, nel 2016, sono 1.738, di cui circa il 35,7% sono stati garantiti dalla polizia cittadina, il 17,5% dalla Ceresio Nord, il 10% dalla Malcantone Est, il 9% da quella della Collina d’Oro, l’8,5% dalla Vedeggio, il 7,7% dalla Malcantone Ovest, il 6,9% dalla Ceresio Sud, il 4,9% dalla Torre di Redde. Su questo fronte il giorno più sollecitato per la polizia cittadina è stata la domenica, col 59% degli interventi effettuati nel 2016 fuori zona.